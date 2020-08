Landtag : Krüger wettert gegen US-Sanktionen zu Nord Stream 2

Der SPD-Fraktionschef im Schweriner Landtag, Thomas Krüger, hat die Sanktionsdrohungen der USA gegen Kooperationspartner der Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 scharf kritisiert. «Es geht nicht allein um Nord Stream 2. Es geht um die Frage, ob für Unternehmen überhaupt noch Sicherheit besteht, wenn sie nach den Regeln der EU hier investieren», sagte Krüger am Donnerstag in Schwerin. Er appellierte an EU-Kommission und Bundesregierung, den USA deutlich zu machen, dass sie deren Aktivitäten gegen das Energieprojekt nicht dulden.

von dpa

06. August 2020, 15:25 Uhr