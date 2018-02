Kirche : Kritische Finanzsituation vieler Friedhöfe in Mecklenburg

von dpa

28. Februar 2018, 12:16 Uhr

Die Finanzsituation von vielen der 620 Friedhöfe im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg ist angespannt. «145 Friedhöfe waren 2016 defizitär, 126 hatten im gleichen Jahr nur ein geringes Plus von unter 2000 Euro», sagte der Friedhofsbeauftragte des Kirchenkreises, Reinhard Wienecke, am Mittwoch in Rostock. Vielfach könne der Betrieb nur durch Einsatz von Ehrenamtlern aufrechterhalten werden, da für Personalkosten kein Geld da ist. Hier seien die Kommunen gefragt, um die Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Bisherige Erfahrungen zeigten, dass einige Kommunen durchaus zur Unterstützung bereit seien. Mehrheitlich sei es aber so, dass die Gemeinden erstmal eine Beteiligung ablehnten, weil sie selbst dafür kein Geld hätten.