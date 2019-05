Ärzte : Kritik an Schwesig wegen ihrer Sympathie für Homöopathie

Die Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für den Deutschen Ärztekongress für Homöopathie lässt die Diskussion über diese Therapiemethode wieder aufflammen. Der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ) will Ende Mai in Stralsund seinen bundesweiten Kongress veranstalten, was von Schwesig begrüßt wurde.

von dpa

10. Mai 2019, 11:23 Uhr

Die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommerns sieht die Homöopathie skeptisch und lehnt es ab, dass die Krankenkassen homöopathische Behandlungen bezahlen. Der DZVhÄ dagegen erklärt, dass in Deutschland rund 7000 Ärzte die Homöopathie erfolgreich anwenden. Diese Ärzte führen eine durch die Ärztekammern verliehene Zusatzbezeichnung Homöopathie.