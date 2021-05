Politik : Kritik an Rostocks OB: nach Hansaspiel kein Vorbild gewesen

Den Aufstieg des FC Hansa Rostock feierte der Oberbürgermeister an vorderster Front mit. Kritiker werfen ihm vor, er habe dabei gegen Corona-Regeln verstoßen und für riesige Fanansammlungen gesorgt. Der Bürgermeister sieht das anders.

Rostock | Dass er den Aufstieg des FC Hansa Rostock in die 2. Bundesliga kräftig mitgefeiert hat, beschert dem Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ein politisches Nachspiel. In einem Offenen Brief in den sozialen Medien kritisiert die Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Linken-Bürgerschaftsfraktion, Eva-Maria Kröger, er sei seiner Vorb...

