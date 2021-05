Gesundheit : Kritik an Öffnungsbeschlüssen: Kommunen mahnen zur Vorsicht

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat mehrere Lockerungen der Corona-Verbote auf den Weg gebracht. Dies betrifft etwa Schulen, Kitas sowie viele Wirtschaftsbereiche. Zufrieden ist kaum jemand.

Schwerin | Zuerst öffnen in der Corona-Pandemie wieder die Schulen ab kommendem Montag, am Pfingstsonntag folgt die Gastronomie - wozu auch Bars und Clubs gehören, aber vorerst ohne Tanz. Am Dienstag darauf öffnet der Einzelhandel und Tourismus für alle soll vom 14. Juni an möglich sein. Für Kultur, Freizeit und Sport kann es nach jetzigem Stand ab dem 7. Juni e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.