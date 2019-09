Umwelt : Kritik an Klimapakt: Forderungen an Landesregierung

von dpa

23. September 2019, 15:07 Uhr

Nach der Vorlage des Klimapakets von Union und SPD im Bund hält auch in Mecklenburg-Vorpommern die Kritik an den geplanten Maßnahmen an. Umweltverbände und Parteien forderten die Landesregierung in Schwerin zudem auf, selbst mehr für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und damit zum Schutz des Klimas zu tun. «Der Klimaschutz ist die zentrale Zukunftsaufgabe. Doch trotz massiver Mehrausgaben im Landeshaushalt gibt die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns kaum etwas für den Klimaschutz aus», beklagte BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag in einer am Montag in Schwerin verbreiteten Erklärung. Hannes Damm vom Grünen-Landesverband kritisierte die auch von der Landesregierung befürwortete Aufstockung der Pendlerpauschale, mit der individueller Pkw-Verkehr noch attraktiver gemacht werde. Die Umweltexpertin der Linksfraktion im Landtag, Mignon Schwenke, nannte die vom Klimakabinett des Bundes vorgelegten Maßnahmen einen «klimapolitischen Rohrkrepierer».