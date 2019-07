EU : Kritik am Dorschfangverbot von Wissenschaftlern und Fischern

Das plötzliche Fangverbot für Dorsche aus der östlichen Ostsee sehen Fischer und Wissenschaftler kritisch. «Der Dorschbestand erholt sich nicht, selbst wenn man die Fischerei für die nächsten fünf Jahre schließt», sagte der Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann, am Mittwoch.

Die Empfehlung der Wissenschaftler des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) habe geheißen: So wenig wie möglich Dorsch der östlichen Ostsee zu entnehmen und so viel Fischerei wie möglich zu gestatten. Da fast immer Dorsch als Beifang in den Netzen der Schwarmfischerei - Heringe und Sprotten - landet, müsste man zwischen Rügen und Helsinki ganz auf die Fischerei verzichten. Das sei nicht angemessen, sagte der Wissenschaftler.

Der Präsident des Landesfischereiverbandes, Norbert Kahlfuß, warf der EU-Kommission Aktionismus vor. Die Fischer in den östlichen Fanggebieten Mecklenburg-Vorpommerns hätten bislang etwa 70 Prozent ihrer Dorschquote für 2019 ausgeschöpft.