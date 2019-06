Polizei : Kriminalstatistik: Weniger Widerstandsfälle gegen Polizisten

Die Zahl der registrierten Fälle von Widerstand gegen Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr gesunken. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, wurden im Nordosten 482 solcher Straftaten aufgenommen. Das waren 9,2 Prozent weniger als im Jahr 2017. Deutschlandweit verzeichneten die Statistiker einen Rückgang um 7,5 Prozent auf insgesamt 21 556 Fälle.

von dpa

Gleichzeitig wurden in Mecklenburg-Vorpommern 107 tätliche Angriffe auf Polizisten gezählt. 2018 wurden diese Straftaten erstmalig gesondert erfasst, Vergleichszahlen zu den Vorjahren gebe es deshalb nicht, hieß es.

Auch die Zahl der erfassten Fälle von Landfriedensbruch sank um knapp 14 Prozent auf 25. Hier lag der Nordosten deutlich unter dem Bundesschnitt mit einem Plus von 47,8 Prozent. Dies hängt laut Statistik mit «Ausreißern» wie Hamburg zusammen, wo von 2017 auf 2018 Steigerungsraten von mehr als 237 Prozent ermittelt wurden. Hintergrund dafür seien die beim G20-Gipfel 2017 begangenen Straftaten, die erst nach Abschluss der Ermittlungen in der Statistik des Jahres 2018 erfasst worden seien.