Kriminalität : Kriminalität auf Rekordtief in MV

10. April 2018, 13:33 Uhr

Die Kriminalität in Mecklenburg-Vorpommern ist im vorigen Jahr auf ein Rekordtief gesunken. Die Polizeidienststellen im Land registrierten 110 337 Straftaten und damit 10,3 Prozent weniger als 2016, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag in Schwerin sagte. Dies sei die niedrigste Zahl seit Bestehen der Statistik. Einen starken Rückgang gab es demnach bei Straftaten, die das Aufenthaltsrecht von Ausländern betreffen. Aber auch ohne diesen Bereich habe die Kriminalität um 6,1 Prozent abgenommen. Allein bei Wohnungseinbrüchen gab es einen Rückgang von 20 Prozent. Eine Zunahme wurde hingegen bei Straftaten gegen das Leben - wie Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung - sowie bei Sexualdelikten verzeichnet. Nach einer Strafrechtsänderung gelten mehr Taten als zuvor als Sexualdelikt. 62 Prozent aller Straftaten wurden 2017 aufgeklärt.