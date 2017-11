Kriminalität : Kriminalbeamte fordern bessere Ausbildung

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Nov.2017 | 19:21 Uhr

Kriminalbeamte aus dem Osten Deutschlands haben sich für eine gemeinsame spezielle Kripo-Ausbildung an einem Standort ausgesprochen. Eine entsprechende Erklärung unterzeichneten der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Kriminalbeamter (BDK) und die Vorsitzenden der Landesverbände Thüringen, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt am Mittwoch im thüringischen Suhl. «Die Ausbildung hat ganz klare Defizite», sagte der BDK-Vorsitzende André Schulz. Teils seien Kollegen so schlecht ausgebildet, dass sie ihr Handwerkszeug nicht richtig beherrschten.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), der von den Kriminalbeamten deren höchste Auszeichnung verliehen bekam - den Orden Bul le mérite -, lehnte in seiner Dankesrede eine Spezialausbildung für die Kripo von Beginn an ab.

Bisher gibt es in vielen Bundesländern eine Einheitsausbildung für die Polizei. Ob die Beamten später bei der Kripo arbeiten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

Eine spezielle Ausbildung sei wichtig, um den höheren Anforderungen der Kripo-Arbeit gerecht zu werden, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Globalisierung, Digitalisierung und Spezialisierung bei Straftaten stelle die Ermittler zunehmend vor Herausforderungen und erfordere spezielle Kenntnisse. Ressourcen der Länder könnten dafür an einem gemeinsamen Aus- und Fortbildungsstandort gebündelt werden.

Nach Ansicht des BDK brauche es aber auch eine grundsätzliche Harmonisierung der deutschen Sicherheitsstrukturen. Dabei gehe es auch darum, in den Ländern gleiche Bezeichnungen von Behörden und Dienststellen einzuführen.

Der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke, lobte in seiner Laudatio auf de Maizière die «politische Weitsicht, den Mut und die hohe Urteilskraft» des Ministers. «Ihnen würde ich auch die Leitung einer Mordkommission anvertrauen», sagte Ziercke.

