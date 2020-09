Geschichte : Kriegstrauma: Engländer zur Versöhnung in Demmin erwartet

Die Evangelische Kirchengemeinde in Demmin in Vorpommern soll am Sonntag (10.00 Uhr) in die Internationale Nagelkreuzbewegung aufgenommen werden. Dazu wird der oberste Repräsentant der Nagelkreuzgemeinschaft, der Dean der Kathedrale von Coventry in Großbritannien, John Witcombe, zum Gottesdienst in der St. Bartholomaei-Kirche erwartet. Witcombe will ein Nagelkreuz überreichen, das als Symbol für Friedens- und Versöhnungsarbeit gilt. Mit der Aufnahme in diese Gemeinschaft wird nach Angaben von Pastor Karsten Wolkenhauer die jahrelange Versöhnungsarbeit der Demminer gewürdigt.

von dpa

20. September 2020, 02:58 Uhr