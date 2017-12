Schifffahrt : Kreuzfahrt-Saison 2018 erstmals mit mehr als 200 Anläufen

von dpa

27.Dez.2017

Nach dem Rekordjahr 2017 stehen Rostock als vielgefragtem Kreuzfahrt-Hafen an der Ostsee neue Superlative bevor. Für das neue Jahr haben sich 43 Kreuzfahrtschiffe angemeldet, wie Hafensprecher Christian Hardt am Mittwoch mitteilte. Am 8. April werde als erstes Passagierschiffes die «Boudicca» der englischen Reederei Fred Olsen Cruise Lines an der Warnow-Mündung festmachen. 2018 seien insgesamt 205 Anläufe geplant, so viele wie noch nie. Im zu Ende gehenden Jahr hatten 36 Ozeanriesen 190 Mal am Passagierkai in Warnemünde oder im Seehafen angelegt. Laut Hafensprecher betrug die Gesamtzahl der Passagiere, die an und von Bord gingen, rund 892 000. Während die Kreuzfahrtsaison in Rostock üblicherweise im Oktober endet, wird es 2018 auch im Dezember noch drei Schiffsanläufe geben.