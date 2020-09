Kriminalität : Kreml: Diskussion über Ostsee-Pipeline ist grundlos

Der Kreml hält die Diskussionen über einen möglichen Baustopp der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 für überflüssig. «Warum sollte man von irgendwelchen negativen Maßnahmen gegenüber dem internationalen Projekt sprechen, an dem auch deutsche Unternehmen beteiligt sind?», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. «Das wäre fehl am Platz und - was das Wichtigste ist - im Moment absolut grundlos.»

von dpa

08. September 2020, 15:52 Uhr