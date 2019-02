Kommunen : Kreistag befasst sich mit Bauen im Schilf auf Usedom

Die Kreistagsabgeordneten von Vorpommern-Greifswald sollen sich heute mit dem angeblich rechtswidrigen Bau von Ferienhäusern auf der Insel Usedom befassen. Die SPD-Fraktion will, dass der Kreistag die Handlungsweise des Landkreises Vorpommern-Greifswald und des Amtes Usedom-Süd missbilligt. Es geht um mehrere Ferienhäuser am Nepperminer und Balmer See. Für diese soll im geschützten Schilfgürtel Boden aufgeschüttet und eine Spundwand errichtet worden sein. Eines der Häuser gehört dem CDU-Innenminister Lorenz Caffier. Er hält das Vorgehen der SPD-Kreistagsfraktion für Wahlkampf. Im Mai werden die Kommunalvertretungen neu gewählt.

von dpa

18. Februar 2019, 05:21 Uhr

Zudem gibt es bereits eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen Caffier und dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Günther Jikeli. Es geht um den Begriff des rechtswidrigen Bauens und um Akteneinsicht.