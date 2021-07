Gesundheit : Kreise im MV-Osten bauen „Impfen ohne Termin“ kräftig aus

Ob Ostseetherme, Sporthalle, Marktplatz oder Landes-Öko-Zentrum: Im Osten Mecklenburgs und in Vorpommern können sich Bürger demnächst an vielen Orten ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen.

Greifswald | „Wir gehen beim Impfen jetzt noch einen Schritt auf die Bürgerinnen und Bürger zu“, sagte der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald Achim Froitzheim am Freitag. So können Impfwillige ab 12. Juli im Testzentrum am Greifswalder Fischmarkt Impfstoff von BioNTech/Pfizer oder des Herstellers Johnson@Johnson bekommen. Weitere „flexible Impfangeb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.