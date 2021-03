Kommunen : Kreis prüft Bußgelder für Stadtvertreter nach Masken-Verstoß

Wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht in einer Stadtvertretersitzung drohen einer Reihe von Kommunalpolitikern in Waren an der Müritz jetzt womöglich Bußgelder.

Waren (Müritz) | „Wir prüfen, inwieweit bei der Sitzung am 17. März gegen die betreffende Landesverordnung verstoßen wurde“, sagte eine Sprecherin des Kreises am Donnerstag in Neubrandenburg. Bei der Sitzung hatte es der Präsident der Stadtvertretung, Rüdiger Prehn (Linke), mit Blick auf niedrige Inzidenzzahlen Anwesenden und Stadtvertretern freigestellt, am Platz ...

