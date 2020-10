Naturschutz : Kreis genehmigt Bau der Aussichtsplattform am Königsstuhl

Er ist das Wahrzeichen der Insel Rügen: Der durch natürliche Erosion gefährdete Kreidefelsen Königsstuhl darf in Zukunft nicht mehr betreten werden - das ist schon länger klar. Um den Menschen den Besuch des 118 Meter hohen Felsens gefahrlos weiter zu ermöglichen, hat der Landkreis Vorpommern-Rügen nun den Bauantrag für eine schwebende Aussichtsplattform genehmigt. Die Pläne für die Konstruktion hätten das Gremium im September passiert, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» unter Verweis auf die Stadtverwaltung in Sassnitz darüber berichtet.

von dpa

08. Oktober 2020, 17:43 Uhr