Gesundheit : Krankenkasse: Sprachstörungen häufiger bei Jungs

Jungen leiden nach Angaben der KKH Kaufmännische Krankenkasse in Mecklenburg-Vorpommern häufiger an Sprachstörungen als Mädchen. Im vergangenen Jahr musste fast jeder sechste Junge im Alter zwischen vier und sieben Jahren zur Sprachtherapie, bei den Mädchen war dies nur jedes zehnte, wie die KKH am Dienstag nach der Auswertung von Versichertendaten mitteilte. Während sich diese Zahlen in den vergangenen zehn Jahren kaum veränderten, sei die Zahl älterer Kinder zwischen acht und 15 Jahren bei der Sprachtherapie deutlich gestiegen: Bei den Mädchen um 50 Prozent, bei den Jungen um 36 Prozent.