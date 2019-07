Gesundheit : Krankenhaus Bad Doberan soll verkauft werden

Die Anforderungen an Krankenhäuser werden immer komplexer. Jüngst hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Qualitätsmessungen angekündigt. Für kleine Kliniken sind diese Herausforderungen in größeren Verbünden einfacher zu bewältigen, sagen Experten.

von dpa

12. Juli 2019, 13:15 Uhr

Das Krankenhaus Bad Doberan soll an die deutschlandweit agierende Sana Kliniken AG verkauft werden. «Eine entsprechende Vereinbarung wurde bereits unterschrieben», sagte Geschäftsführer Uwe Borchmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Beteiligten stünden in engem Austausch mit den Aufsichtsbehörden, um den Gesellschafterwechsel in die Wege zu leiten. Der Verkauf solle sicherstellen, dass die Klinik als moderner medizinischer Grund- und Regelversorger weiter für die Menschen in der Region agieren könne, sagte Borchmann. Im Verbund mit anderen Sana-Kliniken könne besser auf die Herausforderungen im Gesundheitswesen wie Digitalisierung oder sektorübergreifende Versorgung reagiert werden.

In dem Krankenhaus mit 134 Betten und rund 250 Mitarbeitern wurden im vergangenen Jahr rund 6800 Patienten stationär behandelt. Seit dem Verkauf 1998 durch den Landkreis Bad Doberan gehört die Klinik zu 80 Prozent der Unternehmerfamilie Herr und zu 20 Prozent einer Mitarbeiter-Beteiligungsgesellschaft. Diese werde von 60 Mitarbeitern getragen. Auch deren Anteile würde Sana übernehmen, sagte Borchmann.

Das Krankenhaus steht mit vier Fachabteilungen - Innere Medizin, Chirurgie, Orthopädie/Unfallchirurgie, Urologie - sowie Anästhesiologie und Intensivmedizin im Krankenhausplan MV. Die Klinik habe 2018 schwarze Zahlen geschrieben, sagte Borchmann.

«Das Krankenhaus Bad Doberan ist ein wichtiger Gesundheitsversorger in der Region», sagte Sana-Sprecher Patrick Engelke. Sana folge bei seiner Akquisitionsstrategie dem Grundsatz, stets nur Häuser zu erwerben, die zum Portfolio des Unternehmens passen. «Angesichts der herausfordernden Gesamtsituation im Gesundheitswesen sind wir davon überzeugt, dass eine Integration der Einrichtung in die Strukturen der Sana Kliniken AG für die Bevölkerung der Region, aber auch die Mitarbeiter des Hauses, große Vorteile bieten wird.» Den Angaben zufolge betreibt Sana bundesweit aktuell 53 Kliniken und erwirtschaftete zuletzt 2,7 Milliarden Euro Umsatz.

Von der Landeskrankenhausgesellschaft MV kam eine positive Bewertung der Aktion. Die Sana AG habe einen guten Ruf. Bundesvorgaben wie Qualitätssicherung und Mindestmengen seien für kleinere Krankenhäuser in einer großen Klinikkette einfacher zu bewältigen. «Für die Patienten oder Mitarbeiter werde der Verkauf vermutlich kaum zu nennenswerten Veränderungen führen», hieß es.