Gesundheit : Krankenhäuser klagen über überfüllte Notaufnahmen

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Nov.2017 | 02:25 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern klagen über vielfach überfüllte Notaufnahmen und suchen mit den Kassenärzten im Land nach Auswegen. Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft, die heute in Schwerin zu ihrer Jahrestagung zusammenkommt, werden jährlich etwa 200 000 Notfallpatienten in den Kliniken des Landes aufgenommen. Bei etwa jedem zweiten Patienten liege aber keine akute Erkrankung vor, so dass auch der Besuch beim Hausarzt ausgereicht hätte, ermittelte die Krankenhausgesellschaft. Geschäftsführer Wolfgang Gagzow mahnte unmittelbar vor Beginn der Tagung eine Lösung des Problems an, mit der Klinikärzte entlastet und hilfebedürftigen Patienten lange Wartezeiten erspart werden sollten. «Es geht nicht mehr so weiter», betonte Gagzow. Der Krankenhausgesellschaft des Landes gehören seinen Angaben zufolge 37 Kliniken an, in denen rund 3000 Ärzte tätig sind.