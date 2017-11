Gesundheit : Krankenakten aus Psychiatrie gehen ans Landesarchiv

von dpa

Mehr als 1000 Krankenakten der psychiatrischen Heilanstalt in Stralsund aus den Jahren 1912 bis 1939 gehen in das Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern. Das Helios Hanseklinikum übergebe am Freitag (14.00 Uhr) die Akten, zu denen auch die des Schriftstellers Hans Fallada gehört, dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, sagte ein Helios-Sprecher. Die bislang im Krankenarchiv verwahrten Akten sollen so einer systematischeren Erforschung zugänglich gemacht werden.