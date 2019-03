Parteien : Kramp-Karrenbauer bei politischem Aschermittwoch in Demmin

Knapp eine Woche nach ihrem umstrittenen Karnevalswitz über intersexuelle Menschen wird die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer heute zu ihrem ersten politischen Aschermittwoch in Demmin erwartet. Zu der Veranstaltung, bei der in den Reden der politische Gegner traditionell teils rüde angegangen wird, haben sich nach Angaben der CDU Mecklenburg-Vorpommern mehr als 1000 Gäste angekündigt. Das Motto des Treffens im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte lautet «Zeit für deutliche Worte».

von dpa

06. März 2019, 01:54 Uhr

Kramp-Karrenbauer hatte am vergangenen Donnerstag mit einer Fastnachtsrede in Stockach (Baden-Württemberg) für Empörung gesorgt. Zur Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht, sagte die CDU-Vorsitzende: «Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist die Toilette.» Selbst aus den eigenen Reihen wurde sie danach aufgefordert, sich zu entschuldigen.

Nicht mehr nach Demmin kommt die jahrelange Hauptrednerin, Bundeskanzlerin und Ex-Parteivorsitzende Angela Merkel, die ihren Wahlkreis nach wie vor in Vorpommern hat. Vor dem politischen Aschermittwoch in Demmin tritt in Süddeutschland die Politprominenz der anderen Parteien ans Rednerpulte: Etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Passau, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Bundesjustizministerin Katarina Barley, in Vilshofen und Grünen-Chefin Annalena Baerbock in Landshut.

Neben der CDU trifft sich auch die AfD Mecklenburg-Vorpommern in Demmin zu ihrem politischen Aschermittwoch - diesmal den Angaben zufolge mit dem Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm, der auch AfD-Landeschef ist.