Bau : Kräftiges Umsatzplus in der Bauwirtschaft

von dpa

24. Juli 2019, 13:47 Uhr

Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat seit Jahresbeginn massiv zugelegt und zur Abarbeitung des Auftragsberges ihr Personal aufgestockt. Wie der Landesbauverband am Mittwoch in Schwerin mitteilte, lagen die Umsätze bis Ende Mai mit insgesamt 604 Millionen Euro um 39,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Umsatzwachstum machte sich in allen Bereichen deutlich bemerkbar. Der Bauboom sorgte dafür, dass viele Betriebe ihre Mitarbeiterzahl aufstockten. Laut Schnell waren Ende Mai in den größeren Firmen etwa 10 000 Bauleute beschäftigt und damit knapp 10 Prozent mehr als vor einem Jahr.