Wetter : Kräftige Gewitter am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern

Die Woche in Mecklenburg-Vorpommern beginnt zwar sonnig, doch der Dienstag bringt teilweise kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen ins Land.

Schwerin | Am Montag bleibt es zunächst heiter und trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 25 Grad an der Ostsee und bis zu 32 Grad im südlichen Vorpommern, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Nicht ganz auszuschließen sind demnach auch einzelne Schauer und Gewitter am Montag, das Risiko ist allerdings sehr gering, wie es hieß...

