Theater : Kostümverkauf und Theaterspaß: Volkstheater verkauft Kostüme

von dpa

01. Februar 2019, 05:52 Uhr

Unter dem Motto «1000 Kleider suchen einen Schrank» werden am Samstag in den Foyers des Großen Hauses des Rostocker Volkstheaters Kostüme verkauft. «Im Kleiderfundus des Volkstheaters sind auf 500 Quadratmetern alle Kostüme untergebracht, die derzeit nicht auf der Bühne oder für Proben gebraucht werden», berichtete Theatersprecherin Ute Fischer-Graf. Theaterkostüme werden zum Teil sehr aufwendig in der Schneiderei einzeln angefertigt. «Sind sie «abgespielt», werden sie zur Nachnutzung aufbewahrt - so zum Beispiel an die 3000 Hosen.» Das Beste daran: Die Stücke sind nicht nur preiswert, die Kosten liegen zwischen 1 und 100 Euro. «Sie sind mehrheitlich Einzelstücke und garantiert nicht von der Stange.»