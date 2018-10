Kommunen : Kostenloses Bus- und Bahn-Ticket für Schüler ab 2020

von dpa

18. Oktober 2018, 14:26 Uhr

Rostocker Schüler sollen vom Schuljahr 2020/2021 an kostenfrei mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln in der Hansestadt fahren können. Voraussetzung für den Erhalt des Gratistickets ist nach einem Beschluss der Bürgerschaft von Mittwoch ein Hauptwohnsitz in der Stadt. Das Ticket, das nicht nur für den Schulweg, sondern auch für die Freizeit gilt, werde die Stadt mit rund 3,3 Millionen Euro belastet. Die Vorsitzende der Linken-Bürgerschaftsfraktion, Eva-Maria Kröger, sprach von einem positiven Zeichen für die Familienfreundlichkeit, das den vergleichsweise hohen Kosten entgegenstehe.