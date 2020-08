Verkehr : Kostenloser Citybus: Pilotprojekt in Bad Doberan

In Bad Doberan startet am kommenden Dienstag ein Pilotprojekt. Die Citybuslinie 124 kann werktags von 8.30 bis 17.30 Uhr kostenfrei genutzt werden, wie Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) am Donnerstag sagte. Das Projekt, das in Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis sowie dem Verkehrsverbund Warnow und dem Unternehmen rebus läuft, soll zunächst ein halbes Jahr dauern. Die Stadt übernehme die Kosten.

von dpa

27. August 2020, 11:31 Uhr