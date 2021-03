Gesundheit : Kostenlose Schnelltests in Kürze in Apotheken verfügbar

Die vom Bund angekündigten kostenlosen Corona-Schnelltests sollen in den Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern in Kürze verfügbar sein.

Schwerin | Erst seit Montag liege die Testverordnung vor, auf deren Grundlage nun der nötige Vertrag mit dem Apothekerverband geschlossen werden könne, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin. Der Vertrag stehe kurz vor dem Abschluss. Zudem habe das Land entschieden, 250 000 Schnelltests für die Kommun...

