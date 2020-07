Lehrer und Kita-Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern können sich in den nächsten Wochen kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen lassen, auch wenn sie keine Symptome haben. Das soll ihnen nach den Sommerferien mehr Sicherheit geben, wie das Sozial- und das Bildungsministerium am Freitag in Schwerin mitteilten.

von dpa

24. Juli 2020, 15:28 Uhr