Verteidigung : Korvette «Erfurt» zu Marineeinsatz im Atlantik ausgelaufen

von dpa

26. Februar 2018, 12:03 Uhr

Die Korvette «Erfurt» ist am Montag im Marinestützpunkt Warnemünde von zahlreichen Angehörigen der Besatzungsmitglieder zu einem Nato-Einsatz in den Nordatlantik verabschiedet worden. Die 61 Männer und Frauen an Bord seien für die kommenden Monate Teil der multinationalen «Standing NATO Maritime Group 1» zum Schutz strategisch wichtiger Seewege im Nordatlantik und in der Nordsee, teilte das Marinekommando in Rostock mit. Die «Erfurt» war in den vergangenen Jahren bereits an Operationen vor der Küste des Libanons und am Horn von Afrika beteiligt. Nach einem Stopp während der Kieler Woche werde das knapp 90 Meter lange Schiff voraussichtlich im Juni in Rostock zurückerwartet.