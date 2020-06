von dpa

09. Juni 2020, 16:45 Uhr

Konzerte und Theateraufführungen dürfen von Samstag an in Mecklenburg-Vorpommern wieder stattfinden. Möglich seien kleine Veranstaltungsformate, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Beratung der Landesregierung. Wegen der Corona-Pandemie waren die Theater Mitte März geschlossen worden.