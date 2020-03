Gesundheit : Konzert von Wincent Weiss in Rostock abgesagt

von dpa

14. März 2020, 12:54 Uhr

Das für Juni in Rostock geplante Konzert des Musikers Wincent Weiss (27, «Feuerwerk») ist aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Das Konzert könne nicht wie geplant am 6. Juni stattfinden, teilte der Veranstalter Aust Konzerte am Freitag mit. Der Auftritt des aufstrebenden Musikers solle am 4. September nachgeholt werden. Tickets behalten den Angaben zufolge ihre Gültigkeit.