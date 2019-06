Musik : Konzert erinnert an Yehudi Menuhin: Jubiläum in Ulrichshusen

Mit einem Konzert des Geigers Daniel Hope und dem New Century Chamber Orchestra San Francisco begehen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Freitag in Ulrichshusen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein besonderes Jubiläum. Damit wird an das erste Konzert in der Feldsteinscheune des Klassik-Festspielorts erinnert, bei dem Lord Yehudi Menuhin (1916-1999) vor 25 Jahren das London Symphony Orchestra in Ulrichshusen dirigierte, wie die Festspiele am Dienstag mitteilten. Inzwischen sei der 70-Seelen-Ort mit dem gesamten Ensemble von Renaissanceschloss bis zur Scheune zum «Herz der Festspiele» geworden.

von dpa

18. Juni 2019, 16:32 Uhr

Neben dem Jubiläumskonzert gastieren mit dem Vokalensemble Amarcord als Festspielpreisträger, Schlagzeuger Alexej Gerassimez, Stargeiger Christian Tetzlaff und Pianist Lars Vogt weitere hochkarätige Solisten und Ensembles in diesem Sommer in dem kleinen Festspielort am Rande der Mecklenburgischen Schweiz. Die Klassik-Festspiele MV gelten als drittgrößtes Festival seiner Art in Deutschland. Bis zum Herbst sind rund 150 Konzerte an einstigen Adelssitzen, in Kirchen und an zum Teil ungewöhnlichen Stätten geplant. Im Vorjahr wurde mit rund 94 000 Gästen ein Besucherrekord gezählt.