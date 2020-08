Landtag : Kontroverse Landtags-Debatte um Corona-Schutzvorkehrungen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die für Mecklenburg-Vorpommern verhängten Corona-Schutzvorkehrungen gegen Kritik verteidigt und um Vertrauen in das Regierungshandeln geworben. Das Land verzeichne seit Ausbruch der Pandemie vor einem halben Jahr die niedrigsten Infektionszahlen. «Und das ist nicht vom Himmel gefallen», sagte die Regierungschefin am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin. So sei es gelungen, trotz fortbestehender Infektionsgefahren die Urlaubssaison im Sommer und auch den Schulstart erfolgreich zu gestalten. Das geringe Infektionsgeschehen im Nordosten erlaube nun, die Schutzvorschriften schrittweise zurückzunehmen.

von dpa

26. August 2020, 11:41 Uhr