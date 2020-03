Krankheiten : Kontrollen auf Zufahrten zu Ostseeinseln aufgehoben

Wieder freie Fahrt für die Bewohner der Ostseeinseln: Die Polizei will ab Donnerstag die wegen der Coronakrise eingeführten Kontrollen an den Zufahrten aufheben. Die Touristen hätten nun Zeit gehabt, die Inseln zu verlassen, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Ab 6.00 Uhr morgens werde die Polizei daher nicht mehr auf den Strecken etwa zu den Inseln Rügen, Usedom und Poel kontrollieren.

von dpa

19. März 2020, 05:27 Uhr

Anders sieht es laut Polizei auf den Straßen an den innerdeutschen Landesgrenzen von Mecklenburg-Vorpommern aus. Hier müssten Autofahrer mit Kontrollen rechnen. Zunächst hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet.

Mit den Kontrollen zur Eindämmung von Sars-CoV-2 wollte die Schweriner Landesregierung vor allem einen weiteren Zustrom von Touristen unterbinden. Die Kontrollen liefen seit Montagabend. Auch die Bevölkerung wurde aufgefordert, soziale Kontakte stark zu reduzieren und größere Ansammlungen zu meiden.