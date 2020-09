Verkehr : Kontrolle: Mehrheit der Fahrgäste hält sich an Maskenpflicht

Bei verstärkten Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Zügen Mecklenburg-Vorpommerns haben sich am Donnerstag nach einer Zwischenbilanz etwa 97 Prozent der Fahrgäste an die Vorschrift gehalten. 70 Menschen mussten bei den Kontrollen bis Donnerstagnachmittag aufgefordert werden, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen oder richtig aufzusetzen, teilte das Verkehrsministerium in Schwerin mit. Sechs Fahrgäste hatten demnach keine Maske dabei und bekamen eine.

03. September 2020, 18:49 Uhr