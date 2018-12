Parteien : Konservative in Nordost-CDU bereiten Bundesparteitag vor

von dpa

03. Dezember 2018, 16:17 Uhr

Den konservativen Kräften in der CDU Mecklenburg-Vorpommerns fehlt weiterhin ein gemeinsames Dach. Der als Reaktion auf die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel gegründete Konservative Kreis kündigte für diesen Mittwoch ein Treffen in Anklam (Vorpommern-Greifswald) an. Erstmals würden dazu auch Vertreter der Ende November in Rostock gegründeten WerteUnion erwartet. «Wir begrüßen diese Initiative, verstehen die WerteUnion allerdings nicht als Dachverband für Mecklenburg-Vorpommern», betonte Unions-Landesvize Sascha Ott in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Bei dem Treffen in Anklam gehe es um den mit Spannung erwarteten CDU-Bundesparteitag, bei dem am Freitag in Hamburg eine neue Parteispitze gewählt wird.