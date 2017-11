Gesundheit : Kongress berät über Vernetzung im Gesundheitsbereich

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

erstellt am 10.Nov.2017 | 00:38 Uhr

Die fortschreitende Vernetzung im Gesundheitsbereich ist Thema einer Konferenz, die am Freitag (09.00) in Rostock beginnt. Dabei komme dem Thema mit der Globalisierung und den neuen Bestimmungen des E-Health-Gesetzes eine weitreichende Bedeutung zu, sagte die Organisatorin des sogenannten Health-Network-Kongresses, Inge Lehwald. Es sei das Ziel der Bemühungen, dass am Ende des Prozesses in wenigen Jahren alle Akteure über digitale Kanäle miteinander in Kontakt treten können. Dies gelte auch für die Patienten, die mit ihren Ärzten sowohl in der Klinik als auch in Praxis kommunizieren können. Bei dem Kongress soll in einer Live-Videokonferenz unter Ärzten und anderen Leistungserbringern eine medizinische Fallbesprechung demonstriert werden.

Konferenz