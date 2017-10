Kommunen : Konferenz erörtert Strategien zur Stärkung ländlicher Räume

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

04.Okt.2017

Kein Laden, kein Arzt, kein Bus, kein Treffpunkt - in vielen Dörfern sind das heute die Gründe, aus denen ältere Menschen wegziehen. Strategien zur Stärkung solcher strukturschwachen ländlichen Räume will Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) heute (09.30 Uhr) in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) vorstellen. Er tritt auf der Jahreskonferenz des Forums Ländliche Entwicklung und Demografie Mecklenburg-Vorpommern auf.

Die Konferenz ist die zweite Veranstaltung des Netzwerks Forum MV, das im vergangenen Dezember von der Landgesellschaft und dem Landwirtschaftsministerium in Güstrow gegründet worden war. Das Netzwerk berät Gemeinden, unterstützt, schult und vernetzt sie und leitet Meinungen aus den Kommunen an Politik und Verwaltung des Landes weiter.

Eine interministerielle Arbeitsgruppe erfasst derzeit landesweit in vier Modellregionen, darunter rund um Torgelow am Stettiner Haff, den konkreten Förderbedarf und sucht nach geeigneten Instrumenten zur Entwicklung dieser Regionen. Keine Region dürfe aufgegeben werden, sagte der Minister.