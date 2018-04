Kommunen : Kommunen mit 291 Millionen Euro im Plus

Wie Bund und Land verzeichnen auch die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern dank anhaltend guter Konjunktur Überschüsse. Besonders für die größte Stadt des Landes, Rostock, war 2017 offenbar besonders ertragreich.

13. April 2018

Die seit Jahren gute Konjunktur füllt auch die Kassen der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Zum achten Mal in Folge wuchsen die Steuereinnahmen und erreichten laut Kassenstatistik im Vorjahr mit 1,228 Milliarden Euro einen Rekordwert. Wie das Statistische Amt am Freitag in Schwerin weiter mitteilte, lagen die eigenen Steuereinnahmen um 78,5 Millionen Euro oder 6,8 Prozent über denen von 2016.

Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte das Jahr 2017 mit einem Rekordüberschuss abgeschlossen. Das Plus betrug nach Abzug aller Vorsorgevorkehrungen 327 Millionen Euro und lag damit noch einmal gut 70 Millionen Euro über dem von 2016. Zum Jahresüberschuss hatten nach Angaben von Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) Steuermehreinnahmen von fast 182 Millionen Euro und deutlich geringere Ausgaben als im Landesetat veranschlagt beigetragen.

Die sprudelnden Steuern sorgten in den meisten Kommunen für positive Salden. Insgesamt weist die Statistik ein Plus von 291 Millionen Euro aus. Allein Rostock als wirtschaftliches Zentrum des Landes erzielte 2017 einen Überschuss von 99 Millionen Euro. Für Schwerin hingegen weist die Statistik erneut ein Minus von 14 Millionen Euro aus. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden waren zusammen mit gut 151 Millionen Euro im Plus, die Landkreise mit 52 Millionen. Dabei verzeichneten Minigemeinden mit weniger als 500 Einwohnern in der Summe allerdings eine Minus von 3 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer als bedeutendster Steuereinnahmequelle der Kommunen wuchs um 7,6 Prozent auf netto 507 Millionen Euro und überstieg laut Statistikamt damit erstmals die 500-Millionen-Marke. Die ebenfalls konjunkturell bedingten Lohnzuwächse sorgten dafür, dass auch die Einnahmen aus der Einkommensteuer, von der den Kommunen ein Teil zufließt, um fünf Prozent auf 419 Millionen Euro wuchsen. Nur gering um 1,6 Prozent stiegen hingegen die Einnahmen aus der Grundsteuer B, die auf bebaute und bebaubare Grundstücke erhoben wird und im Vorjahr 175 Millionen Euro in die Kommunalkassen spülte. Aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen kamen 17,2 Millionen Euro.

Die Kassenstatistik der Kommunalhaushalte wurde zudem durch einen Sondereffekt beeinflusst. Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom Dezember 2016 stieg der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer deutlich. Der Nordosten erhielt 83,7 Millionen Euro, ein Plus von 26,5 Prozent. Zuwächse gab es auch bei den vergleichsweise kleinen gemeindlichen Steuern wie Zweitwohnungs-, Vergnügungs- oder Hundesteuer, die zusammen etwa 25 Millionen Euro ausmachten.

Die Kommunalsteuern tragen aber weiter nur zu etwa einem Viertel zur Deckung der Ausgaben von insgesamt gut 4,6 Milliarden Euro im Jahr bei. Städte und Gemeinden erheben zudem Gebühren für Dienstleistungen, nehmen Kredite für Investitionen auf und erhalten erhebliche Zuschüsse von Land und Bund. Um den kommunalen Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen wird regelmäßig gerungen.