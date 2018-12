Finanzen : Kommunen erzielten Rekordüberschuss

von dpa

04. Dezember 2018, 13:18 Uhr

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern haben im dritten Jahr in Folge ein positives Finanzierungssaldo erzielt und 2017 mit 297 Millionen Euro das bislang größte Plus verzeichnet. Nur Bayern habe ein noch besseres Pro-Kopf-Ergebnis erreicht, sagte Rechnungshofpräsidentin Martina Johannsen am Dienstag in Schwerin bei der Präsentation des Kommunalfinanzberichts. Dank guter Konjunktur und damit sprudelnder Steuereinnahmen halte die finanzwirtschaftlich stabile Entwicklung der Kommunen an. Doch kaschiere das Gesamtergebnis, dass längst nicht alle Städte und Gemeinden im Nordosten ein Plus erzielten. Noch immer fehle ein schlüssiges Gesamtkonzept für die kommunale Ebene, monierte die Rechnungshofchefin. Es seien dringend strukturelle Reformen nötig.