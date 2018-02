Energie : Kommunalvereinigung will Grundsteuer E für Windparks

Neben der IHK Schwerin hat auch die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU Mecklenburg-Vorpommerns (KPV) Alternativvorschläge zum bislang eher wirkungslosen Bürgerbeteiligungsgesetz für Windparks verlangt. So solle die Beeinträchtigung durch Windräder durch eine Abgabe nach dem Vorbild der Grundsteuer abgegolten werden. «Eine Grundsteuer für Energieanlagen könnte Abhilfe schaffen», erklärte der KPV-Landesvorsitzende Dietger Wille am Mittwoch in Schwerin. Bürger und Gemeinden könnten wirtschaftliche Risiken aus Beteiligungsprojekten vermeiden und dennoch Nutzen aus den Windparks vor ihrer Haustür ziehen. Das würde die Akzeptanz vor Ort erhöhen, zeigte sich Wille überzeugt.

21. Februar 2018, 17:32 Uhr

Mit dem 2016 verabschiedeten Bürgerbeteiligungsgesetz hatte Mecklenburg-Vorpommern bundesweit Neuland beschritten, um mehr Akzeptanz für Windkraftanlagen zu schaffen. Es verpflichtet Investoren, beim Bau neuer Windparks Kommunen und betroffenen Bürgern eine Mindestbeteiligung von 20 Prozent zu ermöglichen. Weil dies bislang kaum genutzt werde, sei eine Änderung im Steuerrecht der bessere Weg zu mehr Akzeptanz, sagte IHK-Bereichsleiter Klaus Uwe Scheifler beim 7. Energieforum in Schwerin. Die Gewerbesteuer müsse zu 100 Prozent dem «Produktionsort» zufließen, und nicht dem Firmensitz der Großinvestoren fern der Region mit den Windparks.