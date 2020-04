Kommunen : Kommunalparlamente müssen ihre Beschlüsse wieder live fassen

Die Gemeinderäte und Kreistage müssen trotz Corona-Pandemie wieder öffentlich tagen und ihre Beschlüsse in ordentlichen Sitzungen fassen. Das teilte das Innenministerium am Dienstag in Schwerin mit.

von dpa

28. April 2020, 19:34 Uhr

Zur Eindämmung der Pandemie war für wenige Wochen eine Ausnahme gemacht worden. Die Kommunalparlamente konnten Beschlüsse schriftlich im sogenannten Umlaufverfahren ohne Öffentlichkeit fassen, um handlungsfähig zu bleiben und die Ausbreitung von Corona zu verhindern. Damit ist nun aber Schluss: Bereits seit dem 20. April muss wieder öffentlich getagt und beschlossen werden.

Vom Umlaufverfahren dürfe kein Gebrauch mehr gemacht werden, es sei denn, zu der «Sitzung» im Umlaufverfahren wurde noch vor Ablauf des 19. April 2020 eingeladen. Dem Öffentlichkeitsgebot müsse Rechnung getragen werden, hieß es. Aus dem kommunalen Raum hätten sich auch die Stimmen gemehrt, die unter Einhaltung der Hygieneregelungen und des Abstandsgebotes zu Öffentlichkeit und Transparenz zurückkehren wollten.