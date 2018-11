EU : Kommunalgemeinschaft befürchtet Rückgang bei EU-Förderung

Der deutsch-polnischen Grenzregion drohen nach Einschätzung der Kommunalgemeinschaft Pomerania (Löcknitz) drastische Kürzungen bei EU-Fördermitteln. Wie ein Sprecher der Kommunalgemeinschaft am Freitag erklärte, sollen ab 2021 nur noch Einwohner in einem jeweils 25 Kilometer breiten Streifen beiderseits der Grenze von der Förderung profitieren. Damit würden zwei Drittel des Gebietes der Euroregion Pomerania aus der Förderung herausfallen. Außerdem sollen die Kommunen künftig deutlich höhere Eigenanteile bei Projekten aufbringen.

von dpa

09. November 2018, 09:34 Uhr

Vielen Partnerschaften und Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die sich bisher engagierten, drohe das Aus. In der Kommunalgemeinschaft Pomerania sind im Nordosten Kommunen in den Kreisen Vorpommern-Rügen, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sowie in Brandenburg aus Barnim und Uckermark Mitglieder. Zur Euroregion gehört das Gros der Woiwodschaft Westpommern.

Die EU-Pläne hatte schon der Schweriner Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph kritisiert. Damit würden die jahrelangen Bemühungen, dass sich Polen und Deutsche mehr annähern wieder gefährdet. Der Pomerania-Region stehen derzeit 134 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden Straßen modernisiert, Sprachen gelernt, Kitas und Schulen gebaut oder Telemedizin-Projekte entwickelt.