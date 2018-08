Krankenhäuser : Kommission zur Universitätsklinika-Überprüfung eingesetzt

Nach den heftigen Diskussionen um möglicherweise zweifelhafte Geschäftspraktiken an der Universitätsmedizin Rostock hat Wissenschaftsministerin Birgit Hesse (SPD) eine «Kommission Universitätsmedizin 2020» einberufen. In den kommenden eineinhalb Jahren sollen Experten unter Führung des früheren Rostocker Bundestagsabgeordneten Harald Terpe (Grüne) die Strukturen und Vorgänge an den Universitätsklinika in Rostock und Greifswald untersuchen, sagte Hesse am Montag in Schwerin. «Die Ökonomisierung darf nicht vor dem Patientenwohl stehen.»

von dpa

20. August 2018, 15:50 Uhr

Die Unimedizin Rostock war Ende Juni in die Schlagzeilen geraten, nachdem Vorwürfe gegen den ärztlichen Vorstand Christian Schmidt laut wurden. Er wurde vom Aufsichtsrat freigestellt, was nach gut drei Wochen wieder rückgängig gemacht wurde. Die Vorwürfe ließen sich nicht erhärtet.