Extremismus : Kommission: rechtsextreme Tendenzen nicht im gesamten SEK

von dpa

26. November 2019, 14:50 Uhr

Rechtsextreme und fremdenfeindliche Einstellungen sind laut einer Kommission zu den jüngsten Umtrieben beim SEK kein grundsätzliches Problem der Spezialkräfte in Mecklenburg-Vorpommern. Betroffen war nur eine von drei SEK-Einsatzgruppen, wie es bei der Vorstellung des Berichtes am Dienstag in Schwerin hieß. Alle anderen Spezialeinheiten - die beiden weiteren SEK-Gruppen, das Mobile Einsatzkommando (MEK) und der Personenschutz - seien nicht betroffen gewesen. Im Juni waren bei einer Razzia bei einem ehemaligen SEK-Mitglied mit Kontakten zur rechtsradikalen Prepper-Szene eine Maschinenpistole und mehr als 30 000 Schuss Munition gefunden worden. Drei weitere Polizisten beziehungsweise Ex-Polizisten sollen verwickelt sein. Außerdem sollen sich Mitglieder der betroffenen SEK-Gruppe rassistisch in Internet-Chats geäußert haben.