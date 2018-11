Gesellschaft : Kommission für neues Bestattungsgesetz tagt öffentlich

Mecklenburg-Vorpommern soll in den kommenden Jahren ein neues Bestattungsgesetz bekommen. Eine vom Landtag eingesetzte Expertenkommission kommt am Montag (10.00 Uhr) erstmals in Schwerin zusammen. Ihr gehören neben Landtagsabgeordneten auch Vertreter der Kirchen sowie der Juden und Muslime an.

von dpa

19. November 2018, 14:49 Uhr

Eine Expertenkommission zur Modernisierung des Bestattungsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag erstmals im Schweriner Landtag zusammengekommen. Vorsitzender des 20-köpfigen Gremiums ist der Greifswalder Rechtsprofessor Heinrich Lang, wie ein Teilnehmer des Treffens berichtete. Die Beratungen der Kommission sollen öffentlich sein. In ihr sind neben Landtagsabgeordneten auch Vertreter der beiden Kirchen sowie der Juden und Muslime, des Städte- und Gemeindetages, Rechtsmediziner sowie Verbraucherschützer vertreten.