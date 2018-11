Gesellschaft : Kommission berät erstmals über neues Bestattungsgesetz

Mecklenburg-Vorpommern soll in den kommenden Jahren ein neues Bestattungsgesetz bekommen. Eine vom Landtag eingesetzte Expertenkommission kommt am Montag (10.00 Uhr) erstmals in Schwerin zusammen. Ihr gehören neben Landtagsabgeordneten auch Vertreter der Kirchen sowie der Juden und Muslime an.

von dpa

19. November 2018, 05:26 Uhr

Den Anstoß gaben Diskussionen über einen mögliche Aufhebung des Friedhofszwangs. Dagegen sprechen sich jedoch unter anderem die Kirchen und der Bestatterfachverband aus. Viele sehen dennoch erheblichen Reformbedarf am geltenden Gesetz, das auch Aspekte wie die Leichenschau regelt.

Das derzeitige Gesetz mache nur wenige und schwammige Vorschriften für den Bereich der Bestattung, kritisierte der Bestatterfachverband. Bei einem Verstoß seien auch keine Sanktionen vorgesehen, was die Vorschriften entwerte. Der Verband forderte eine Zertifizierung für Bestatter, um mehr Qualität zu garantieren.