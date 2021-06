Verkehr : Kollisionen auf Bundesstraße 104: Fünf Verletzte

Bei zwei aufeinanderfolgenden Kollisionen auf der Bundesstraße 104 sind am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden.

Lalendorf | Auf Höhe der Anschlussstelle Güstrow/Teterow zur A19 wollte ein 84-jähriger Autofahrer in einer Waldeinfahrt wenden, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Wagen - und die Autos stießen zusammen. Der andere Pkw, in dem eine 70-Jährige am Steuer saß, wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn geschoben. Dort kam es zum Zusammen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.