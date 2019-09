Wahlen : Kokert: Wahlergebnisse bieten keinen Anlass zu Jubel

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg bieten nach Ansicht des CDU-Vorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern, Vincent Kokert, keinen Anlass zu Jubel. Die Große Koalition in Sachsen hat keine Mehrheit mehr, Rot-Rot in Brandenburg ebenfalls nicht, sagte Kokert am Sonntag. Die Mehrheitsfindung werde in beiden Bundesländern schwierig.

von dpa

01. September 2019, 19:53 Uhr

Der Vertrauensverlust in die Politik sei mit Händen zu greifen. «Ich erwarte, dass sich die Regierungsfindung in Dresden und Potsdam besonnen und ohne Ideologiedebatten vollzieht», betonte er.